2020-01-15T12:24:45+03:00
Звезды

Открытие фестиваля Beethoven-fest в Саратове состоится 18 января

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В этом году отмечается 250-я годовщина со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Под девизом «Открываем заново Бетховена» состоятся более тысячи культурных событий по всему миру: концерты, оперные спектакли, выставки, литературные чтения, симпозиумы. Педагоги и студенты Саратовской консерватории подготовили для слушателей собственный Beethoven-fest (наряду с ежегодным Beethovenfest в Бонне) и предлагают неисчерпаемую возможность заново открыть для себя этого легендарного музыканта.

Открытие фестиваля состоится 18 января. В программе концерта прозвучат камерные и вокальные произведения композитора от ранних до поздних — сонаты для валторны, виолончели, трио струнных и духовых инструментов, пьесы для квартета тромбонов, а венчать концерт будет самое знаменитое произведение Л. В. Бетховена, Лунная соната в исполнении Народного артиста России Альберта Тараканова.

Исполнители: Ольга Алакина (сопрано), Ольга Скрипинская (флейта), Нина Роженецкая (фагот), Валентин Статник (валторна), Альберт Тараканов, Татьяна Нечаева, Марина Соловова, Жанна Назарьянц, Ирина Статник, Ольга Надольская (фортепиано), Рю Хи Юн, Ольга Толкушкина (скрипка), Эдуард Гавриленков (альт), Дмитрий Тупицын, Светлана Стадникова (виолончель).

Ведущая: Елена Пономарёва.

Beethoven-fest в Саратове будет идти на протяжении всего года. 18 апреля в Большом зале пройдет концерт БЕТХОВЕН-XXI: ВЕЧЕР ТРАНСКРИПЦИЙ с участием Поволжского камерного оркестра и хора Детской музыкальной школы для одаренных детей имени Л. И. Шугома. 26 сентября в исполнении ведущих солистов консерватории прозвучит камерная музыка венских композиторов XVIII–XX веков. 16 декабря на торжественном закрытии фестиваля выступят симфонический оркестр и академический хор консерватории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Контакт-центр Регоператора зафиксировал двукратное снижение количества обращений
Меняется расписание электричек в Балашов и Тарханы
В Балакове женщина вернулась в «Алкогольную Сибирскую Группу» с помощью суда
В Саратове работают четыре катка и 13 лыжных баз
Панков: Жители услышали в Послании Президента ответы на вопросы, которые их волнуют
В Саратове у пенсионера из кладовки украли коньки
Пассажиру прищемило голову дверью автобуса в Саратове
Вечер памяти пианиста Анатолия Катца пройдет 22 января
Завершился монтаж снятого в Саратове фильма Алексея Панина
В Саратове парень отобрал у школьника iPhone 6
В Саратове начали разбирать новогоднюю елку
Пенсионер привез на могилу отца в Польше горсть саратовской земли
На вакантное место в Саратовскую облдуму хотят попасть чиновник, предпринимательница, учительница и директор ДК
Открытие фестиваля Beethoven-fest в Саратове состоится 18 января
РАНХиГС приглашает студентов пройти англоязычную программу «Бизнес-Администрирование 2020»
В Саратовской области мужчина пытался обжаловать приговор и получил еще три года
«Лыжня России» в Саратовской области пройдет 8 февраля
Спасатели в Энгельсе не дали мужчине отрезать себе гениталии
Членов «Союза ССР» в Саратовской области отключат от электричества
Многодетным семьям Саратова передали 37 земельных участков
В складах под Саратовом хранили 26 тыс. литров нелегального алкоголя
В Петровске прошла акция «Панфилов с нами»
В день четырех двоек саратовский Дворец бракосочетаний поженит 24 пары
В Саратовской области сельчанка фиктивно вышла замуж за армянина
Ночью в Балашове сгорел нежилой дом
В Саратове возобновил работу маршрут троллейбуса №7