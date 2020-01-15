2020-01-15T12:15:24+03:00
Общество

В Саратовской области мужчина пытался обжаловать приговор и получил еще три года

Суд счел первоначальный срок слишком мягким
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области мужчине увеличили срок после его жалобы в суд.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, ранее гражданин Кузин был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель потерпевшего, и двух кражах.

Было установлено, что 18 января 2019 года мужчина распивал алкоголь с приятелем и избил его во время ссоры. Пострадавший скончался в больнице 25 марта.

Суд приговорил Кузина к восьми годам по совокупности преступлений.

Мужчина не согласился с назначенным наказанием. Обвинение также подало ходатайство об ужесточении приговора. В итоге Саратовский областной суд решением от 14 января 2020 года усилил наказание до 11 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Контакт-центр Регоператора зафиксировал двукратное снижение количества обращений
Меняется расписание электричек в Балашов и Тарханы
В Балакове женщина вернулась в «Алкогольную Сибирскую Группу» с помощью суда
В Саратове работают четыре катка и 13 лыжных баз
Панков: Жители услышали в Послании Президента ответы на вопросы, которые их волнуют
В Саратове у пенсионера из кладовки украли коньки
Пассажиру прищемило голову дверью автобуса в Саратове
Вечер памяти пианиста Анатолия Катца пройдет 22 января
Завершился монтаж снятого в Саратове фильма Алексея Панина
В Саратове парень отобрал у школьника iPhone 6
В Саратове начали разбирать новогоднюю елку
Пенсионер привез на могилу отца в Польше горсть саратовской земли
На вакантное место в Саратовскую облдуму хотят попасть чиновник, предпринимательница, учительница и директор ДК
Открытие фестиваля Beethoven-fest в Саратове состоится 18 января
РАНХиГС приглашает студентов пройти англоязычную программу «Бизнес-Администрирование 2020»
В Саратовской области мужчина пытался обжаловать приговор и получил еще три года
«Лыжня России» в Саратовской области пройдет 8 февраля
Спасатели в Энгельсе не дали мужчине отрезать себе гениталии
Членов «Союза ССР» в Саратовской области отключат от электричества
Многодетным семьям Саратова передали 37 земельных участков
В складах под Саратовом хранили 26 тыс. литров нелегального алкоголя
В Петровске прошла акция «Панфилов с нами»
В день четырех двоек саратовский Дворец бракосочетаний поженит 24 пары
В Саратовской области сельчанка фиктивно вышла замуж за армянина
Ночью в Балашове сгорел нежилой дом
В Саратове возобновил работу маршрут троллейбуса №7