В Саратовской области мужчина пытался обжаловать приговор и получил еще три года

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:15:24+03:00

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В Саратовской области мужчине увеличили срок после его жалобы в суд.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, ранее гражданин Кузин был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель потерпевшего, и двух кражах.

Было установлено, что 18 января 2019 года мужчина распивал алкоголь с приятелем и избил его во время ссоры. Пострадавший скончался в больнице 25 марта.

Суд приговорил Кузина к восьми годам по совокупности преступлений.

Мужчина не согласился с назначенным наказанием. Обвинение также подало ходатайство об ужесточении приговора. В итоге Саратовский областной суд решением от 14 января 2020 года усилил наказание до 11 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU