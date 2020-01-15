«Лыжня России» в Саратовской области пройдет 8 февраля

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:10:06+03:00

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Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет 8 февраля в Базарном Карабулаке. Призы обещаны от губернатора области.

Традиционно определены три дистанции: 2 020 метров для журналистов и vip-персон, а также 5 и 10 км для всех желающих. Обязательным условием является медицинская справка с допуском врача для всех, кто моложе 18 лет, для остальных — справка или письменное уведомление, что все риски для здоровья берутся на себя.

Кроме того, необходимо прибыть со своим инвентарем — проката лыж не предусмотрено.

По данным Минспорта области, в гонках планируют стартовать около 13 тыс. участников из всех районов области.

Помимо награждения победителей и призеров предусматривается поощрение наиболее активных болельщиков, чествование спортивных семей, а также самых юных и возрастных участников. Каждый получит на память лыжную шапочку с логотипом XXXVIII всероссийской «Лыжни России».

ИСТОЧНИК KP.RU