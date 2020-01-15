«Лыжня России» в Саратовской области пройдет 8 февраля
Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет 8 февраля в Базарном Карабулаке. Призы обещаны от губернатора области.
Традиционно определены три дистанции: 2 020 метров для журналистов и vip-персон, а также 5 и 10 км для всех желающих. Обязательным условием является медицинская справка с допуском врача для всех, кто моложе 18 лет, для остальных — справка или письменное уведомление, что все риски для здоровья берутся на себя.
Кроме того, необходимо прибыть со своим инвентарем — проката лыж не предусмотрено.
По данным Минспорта области, в гонках планируют стартовать около 13 тыс. участников из всех районов области.
Помимо награждения победителей и призеров предусматривается поощрение наиболее активных болельщиков, чествование спортивных семей, а также самых юных и возрастных участников. Каждый получит на память лыжную шапочку с логотипом XXXVIII всероссийской «Лыжни России».
ИСТОЧНИК KP.RU