Спасатели в Энгельсе не дали мужчине отрезать себе гениталии
В квартире дома на Степной был включен газ, разлита вода
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На улице Степная в Энгельсе 39-летний мужчина пытался навредить себе.
Как сообщил портал «ЧП-Саратов», мужчина заперся в квартире доме №124 и собирался отрезать себе гениталии.
Полицейские обратились к сотрудникам облспаса, которые вскрыли дверь. Оказалось, что в квартире также включен газ, везде разлита вода, мужчина пытался отрезать не только половой орган, но и навредить себе.
Правоохранители задержали гражданина и передали медикам для госпитализации.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU