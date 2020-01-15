Членов «Союза ССР» в Саратовской области отключат от электричества
Они не платят за предоставленный ресурс
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Жительница Энгельса Саратовской области накопила более 156 тыс. рублей долгов за электричество. Она не платила за ресурс несколько лет.
Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО «Саратовэнерго», женщина является членом некоего профсоюза «Союз ССР» и считает, что имеет право на бесплатные коммунальные ресурсы.
При этом в организацию входят и другие граждане, которые также не платят по счетам за коммунальные ресурсы. «Саратовэнерго» заявляет, что в скором времени планирует всех отключить.
Материалы переданы в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU