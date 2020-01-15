15 Янв. 2020 2020-01-15T11:07:00+03:00

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Многодетным семьям Саратова передали 37 земельных участков.

- 14 участков в поселке Зональный и 23 — в Совхозе Комбайн площадью 600–1200 кв. м предоставлены в собственность семьям в порядке очередности, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Это стало возможным благодаря инвентаризации. В судебном порядке два участка в Волжском районе общей площадью 3,4 гектара были возвращены в собственность города в связи с их неосвоением. Напомним, подобная работа по поручению главы города ведется с 2017 года. За более чем два года в муниципальную собственность вернули 116 участков общей площадью 54 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU