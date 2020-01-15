В день четырех двоек саратовский Дворец бракосочетаний поженит 24 пары

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:42:25+03:00

Еще можно подать заявление на 20 февраля

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Дворец бракосочетаний Саратова будет работать в воскресенье, 2 февраля, несмотря на выходной.

- В день четырех двоек 02.02.2020 собираются пожениться 24 пары, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарёва.

Следующая красивая дата в 2020 году будет 20 февраля. В этот день пары смогут пожениться также только во Дворце бракосочетаний. Заявления уже подали 23 пары, прием закончится 18 января.

В управлении по делам ЗАГС «КП-Саратов» напомнили, что подать заявление можно в отделах ЗАГС, МФЦ или через госуслуги и не позднее, чем за 30 дней до дня бракосочетания.

ИСТОЧНИК KP.RU