2020-01-15T10:31:56+03:00
Общество

В Саратовской области сельчанка фиктивно вышла замуж за армянина

Брак аннулировали
Ольга Симонова
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В Ровенском районе Саратовской области прокуратура выявила фиктивный брак между жительницей села Кочетное и гражданином Республики Армения.

- В 2015 году 29-летний мужчина предложил 21-летней девушке заключить брак в обмен на 10 тыс. рублей. Девушка согласилась, 22 апреля того же года они зарегистрировали отношения и больше не общались, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В РФ армянин был прописан у своей родственницы, но жил в Армении, а девушка жила с сожителем, который не знал о браке, пока у них не родилась дочь.

Иностранец приехал в Россию в конце 2019 года, чтобы получить российское гражданство, так как был женат на гражданке РФ более трех лет. Однако прокуратура подала в суд иск, брак признали фиктивным, мужчине отказали в гражданстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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