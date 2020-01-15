В Саратове возобновил работу маршрут троллейбуса №7

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:15:51+03:00

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В измененном режиме возобновил работу троллейбусный маршрут №7 в Саратове. Он был закрыт в декабре в связи с началом реконструкции Трофимовского моста в Ленинском районе.

Как уточнили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», троллейбус «семерка» будет ходить по кольцевой схеме: от поселка Елшанка по Московскому шоссе, от площади Ленина по улице Панфилова и Буровая до поселка Елшанка.

В группе также уточнили расписание троллейбуса №2.

- от ж/д вокзала в 7:11, 8:05, 8:59, 9:53, 10:47, далее сведения будут обновляться;

- от ул. Лермонтова в 7:39, 8:33, 9:27, 10:23 далее сведения будут обновляться.

ИСТОЧНИК KP.RU