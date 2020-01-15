На сутки в Саратове масштабно отключат воду
В Саратове завтра, 16 января, ожидается масштабное отключение воды в Юбилейном, Новосоколовогорском, Мирном поселках, а также в различных СНТ и другое.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжения не будет ориентировочно с 01:00 до 24:00.
Список улиц, на которых отключат воду:
Абрикосовая, 27;
Актюбинская, 1;
Батавина, 14, 16, 17а, 19, 21;
Братьев Никитиных, 8, 8 (корп. 2, 3, 4, 6), 8а, 8г, 10, 10а;
Весенняя, 6;
Возрождение, 1;
Героев Отечества, 13;
Державинская, 3, 10;
Исаева, 32,
Казанская, 1, 29;
Камчатская, 1;
Комбайн с/х, 14а;
Кузнецова, 9, 11;
Лисина, 4, 7, 7а, 7Б, 8;
Менякина, 1, 1а, 1Б, 3, 3а, 4;
Молодежная, 2а, 4, 4а, 20, 31;
Муленкова, 1/1, 3/1;
3-й проезд Муленкова, 2, 4, 6, 6а, 8;
Мысникова, 2, 4, 6, 8, 10, 10а;
Оржевского, 5, 5а, 6, 6а, 7;
Павелецкая, 48, 58;
Панченко, 1, 2, 4, 4/5, 4а, 6, 8;
Приволжская, 1;
Саловская, 5а, 6, 8, 10, 12;
Самойловская, 59;
Ак. Семенова, 1, 3, 5,7, 9, 11, 11а, 11Б, 13;
Сетевая, 12;
1-й проезд Скоморохова, 19, 11, 15, 17, 28а;
Тархова, 44, 45а, 46а, 48;
1-й Топольчанский проезд, 5а;
Усть-Курдюмская, 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7Б, 7г, 7д, 9а, 11, 11а, 12, 14, 50;
Федоровская, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8;
Челиева, 64;
Шевыревская, 2, 6, 6а;
Микрорайон №6;
ООО «ЖУК»;
жилые дома ЖСК «Свой дом»;
АТСЖ «Микрорайон – Ю» (жилые дома);
жилые дома в поселке Мирный,
поселок Саксагай;
СНТ «Факел – М»;
СНТ «Зеркальный пруд»;
СНТ «Заря – 59»;
СНТ «Зеркальная»;
жилые дома ООО УК «Соколовогорская ЖЭК» с/з «Комбайн»;
жилые дома поселка Зональный;
поселок ЦДК;
Также водоснабжение отключат в частных домах Новосоколовогорского поселка, коттеджной застройке напротив поселка Юбилейный и совхоз Комбайн, поселка Сосенки (коттеджи), Усть-Курдюмского тракта, поселков: Зональный, ЦДК, база УПТК, Мирный, Саксагай, коттеджи поселка Пилотный.
Коммунальщики рекомендуют жителям указанных домов, улиц и поселков набрать воду, а в течение 48 часов после ее включения пить только в кипяченом виде.
ИСТОЧНИК KP.RU