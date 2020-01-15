На сутки в Саратове масштабно отключат воду

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:42:29+03:00

Водоснабжения не будет в Юбилейном, Новосоколовогорском и т. д.

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В Саратове завтра, 16 января, ожидается масштабное отключение воды в Юбилейном, Новосоколовогорском, Мирном поселках, а также в различных СНТ и другое.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжения не будет ориентировочно с 01:00 до 24:00.

Список улиц, на которых отключат воду:

Абрикосовая, 27;

Актюбинская, 1;

Батавина, 14, 16, 17а, 19, 21;

Братьев Никитиных, 8, 8 (корп. 2, 3, 4, 6), 8а, 8г, 10, 10а;

Весенняя, 6;

Возрождение, 1;

Героев Отечества, 13;

Державинская, 3, 10;

Исаева, 32,

Казанская, 1, 29;

Камчатская, 1;

Комбайн с/х, 14а;

Кузнецова, 9, 11;

Лисина, 4, 7, 7а, 7Б, 8;

Менякина, 1, 1а, 1Б, 3, 3а, 4;

Молодежная, 2а, 4, 4а, 20, 31;

Муленкова, 1/1, 3/1;

3-й проезд Муленкова, 2, 4, 6, 6а, 8;

Мысникова, 2, 4, 6, 8, 10, 10а;

Оржевского, 5, 5а, 6, 6а, 7;

Павелецкая, 48, 58;

Панченко, 1, 2, 4, 4/5, 4а, 6, 8;

Приволжская, 1;

Саловская, 5а, 6, 8, 10, 12;

Самойловская, 59;

Ак. Семенова, 1, 3, 5,7, 9, 11, 11а, 11Б, 13;

Сетевая, 12;

1-й проезд Скоморохова, 19, 11, 15, 17, 28а;

Тархова, 44, 45а, 46а, 48;

1-й Топольчанский проезд, 5а;

Усть-Курдюмская, 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7Б, 7г, 7д, 9а, 11, 11а, 12, 14, 50;

Федоровская, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8;

Челиева, 64;

Шевыревская, 2, 6, 6а;

Микрорайон №6;

ООО «ЖУК»;

жилые дома ЖСК «Свой дом»;

АТСЖ «Микрорайон – Ю» (жилые дома);

жилые дома в поселке Мирный,

поселок Саксагай;

СНТ «Факел – М»;

СНТ «Зеркальный пруд»;

СНТ «Заря – 59»;

СНТ «Зеркальная»;

жилые дома ООО УК «Соколовогорская ЖЭК» с/з «Комбайн»;

жилые дома поселка Зональный;

поселок ЦДК;

Также водоснабжение отключат в частных домах Новосоколовогорского поселка, коттеджной застройке напротив поселка Юбилейный и совхоз Комбайн, поселка Сосенки (коттеджи), Усть-Курдюмского тракта, поселков: Зональный, ЦДК, база УПТК, Мирный, Саксагай, коттеджи поселка Пилотный.

Коммунальщики рекомендуют жителям указанных домов, улиц и поселков набрать воду, а в течение 48 часов после ее включения пить только в кипяченом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU