На дороги и тротуары Саратова за сутки высыпали 15 тонн реагентов
При этом продолжается очистка городских улиц
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В уборке Саратова 15 января задействованы 221 единица техники и 210 рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой». Об этом сообщили в мэрии.
Здесь уточнили, что обработка дорог противогололедными материалами проводится в соответствии с погодными условиями. При этом за прошедшие сутки на них высыпали 15 тонн песко-соляной смеси и реагентов.
ИСТОЧНИК KP.RU