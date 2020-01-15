На дороги и тротуары Саратова за сутки высыпали 15 тонн реагентов

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:56:18+03:00

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В уборке Саратова 15 января задействованы 221 единица техники и 210 рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой». Об этом сообщили в мэрии.

Здесь уточнили, что обработка дорог противогололедными материалами проводится в соответствии с погодными условиями. При этом за прошедшие сутки на них высыпали 15 тонн песко-соляной смеси и реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU