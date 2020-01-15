Росгвардия изъяла в Базарно-Карабулакском районе четыре ружья

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:55:11+03:00

Одно числилось в розыске с 2011 года

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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области Росгвардия выявила незаконный оборот оружия.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, всего было изъято четыре ружья. При этом одно числилось как пропавшее с 2011 года.

Владельцы оружия были привлечены к ответственности.

Напомним, ранее росгвардейцы изъяли ружья у браконьеров. Во время рейда они были обнаружены с тушами диких кабанов.

ИСТОЧНИК KP.RU