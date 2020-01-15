Росгвардия изъяла в Базарно-Карабулакском районе четыре ружья
Одно числилось в розыске с 2011 года
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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области Росгвардия выявила незаконный оборот оружия.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, всего было изъято четыре ружья. При этом одно числилось как пропавшее с 2011 года.
Владельцы оружия были привлечены к ответственности.
Напомним, ранее росгвардейцы изъяли ружья у браконьеров. Во время рейда они были обнаружены с тушами диких кабанов.
ИСТОЧНИК KP.RU