ГЖИ призывает саратовцев самостоятельно составлять заявления, а не платить юристам
В Госжилинспекцию Саратовской области продолжают поступать сообщения о случаях платных юридических услуг за составления заявлений.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ, ряд граждан обращался в юридические организации, чтобы составить заявление в инспекцию.
При этом юристы якобы помогают написать документ с использованием специализированной терминологии, оперируя выдержками из Гражданского и Жилищного кодексов, а также Конституции, что должно помочь в рассмотрении вопроса.
- Некоторые выдержки уже потеряли актуальность в связи с изменениями в законах либо даже не относятся к проблеме, о которой хочет сообщить гражданин, — отметили в Госжилинспекции.
За свои услуги жители готовы отдать юристам до 20 тыс. рублей, хотя составить заявление в свободной форме не составляет труда самостоятельно.
- Если вопрос касается некорректных начислений за жилищные и коммунальные услуги — необходимо приложить копии платежных документов за интересующий период. Если доводы заявителя подтвердятся при проверке, инспекция обяжет организацию, производившую начисления, сделать перерасчет, — отметили в ГЖИ.
ИСТОЧНИК KP.RU