ГЖИ призывает саратовцев самостоятельно составлять заявления, а не платить юристам

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:49:58+03:00

Фирмы берут до 20 тыс. рублей за заявления, которые может написать любой человек

Изменить размер текста: A A

В Госжилинспекцию Саратовской области продолжают поступать сообщения о случаях платных юридических услуг за составления заявлений.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ, ряд граждан обращался в юридические организации, чтобы составить заявление в инспекцию.

При этом юристы якобы помогают написать документ с использованием специализированной терминологии, оперируя выдержками из Гражданского и Жилищного кодексов, а также Конституции, что должно помочь в рассмотрении вопроса.

- Некоторые выдержки уже потеряли актуальность в связи с изменениями в законах либо даже не относятся к проблеме, о которой хочет сообщить гражданин, — отметили в Госжилинспекции.

За свои услуги жители готовы отдать юристам до 20 тыс. рублей, хотя составить заявление в свободной форме не составляет труда самостоятельно.

- Если вопрос касается некорректных начислений за жилищные и коммунальные услуги — необходимо приложить копии платежных документов за интересующий период. Если доводы заявителя подтвердятся при проверке, инспекция обяжет организацию, производившую начисления, сделать перерасчет, — отметили в ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU