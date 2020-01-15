До вечера жители Заводского остались без воды
Отключены от водоснабжения несколько улиц и проездов
Изменить размер текста:
В Заводском районе Саратова сегодня, 15 января, отключили воду.
- Водоснабжения нет у жителей домов в квадрате улиц Огородная — Омская — Большой Динамовский проезд — 5-й Динамовский проезд, а также во 2-м Артезианском проезде, 9, и 3-м Артезианском проезде, 6, 10, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Питьевой ресурс подадут ориентировочно в 18:00, когда закончат ремонт на водопроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU