2020-01-15T06:56:46+03:00
Общество

До вечера жители Заводского остались без воды

Отключены от водоснабжения несколько улиц и проездов
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова сегодня, 15 января, отключили воду.

- Водоснабжения нет у жителей домов в квадрате улиц Огородная — Омская — Большой Динамовский проезд — 5-й Динамовский проезд, а также во 2-м Артезианском проезде, 9, и 3-м Артезианском проезде, 6, 10, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Питьевой ресурс подадут ориентировочно в 18:00, когда закончат ремонт на водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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