В Саратове инспектор ГИБДД приклеил сорванную тонировку ради замеров
Сорванная тонировка - не помеха.
В Саратове инспектор ДПС приклеил сорванную тонировку, чтобы замерить светопропускную способность.
Об этом сообщил канал saratov_life_official в соцсети Instagram.
- Водитель попался с тонировкой и снял ее на месте, но инспектора ДПС это не остановило — он приклеил пленку обратно и произвел замеры, – сообщает канал.
На опубликованном видео запечатлено, как сотрудник полиции вытащил из-под машины скомканную черную пленку, предположительно, снятую со стекол автомобиля Volkswagen, и развернул ее.
- Потому что инспектор уже решил выписать тебе штраф и не важно, что ты не хочешь платить. ЛОЛ, – пишет канал.
ИСТОЧНИК KP.RU