В Саратове инспектор ГИБДД приклеил сорванную тонировку ради замеров

14 Янв. 2020 2020-01-14T20:17:45+03:00

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В Саратове инспектор ДПС приклеил сорванную тонировку, чтобы замерить светопропускную способность.

Об этом сообщил канал saratov_life_official в соцсети Instagram.

- Водитель попался с тонировкой и снял ее на месте, но инспектора ДПС это не остановило — он приклеил пленку обратно и произвел замеры, – сообщает канал.

На опубликованном видео запечатлено, как сотрудник полиции вытащил из-под машины скомканную черную пленку, предположительно, снятую со стекол автомобиля Volkswagen, и развернул ее.

- Потому что инспектор уже решил выписать тебе штраф и не важно, что ты не хочешь платить. ЛОЛ, – пишет канал.

ИСТОЧНИК KP.RU