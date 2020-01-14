2020-01-14T19:38:48+03:00
Происшествия

В Саратове двое стариков пострадали на пожаре

Пожарным расчетам пришлось подвозить воду издалека, жилье пенсионеров полностью выгорело
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Вечером 14 января в Заводском районе Саратова сгорел дом №11 по улице Лесопильная.

На пожаре пострадали жившие в доме пенсионеры - 72-летний мужчина и 76-летняя женщина. Они получили множественные ожоги и были госпитализированы медиками ЦМК.

Как уточнил сайт «ЧП-Саратов» в этом районе нет источников воды для брандспойтов, пожарным пришлось довозить воду для тушения с проспекта Энтузиастов. Поэтому дом стариков успел полностью сгореть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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