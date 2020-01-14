Сотрудники СУ СКР региона помогли музею Боевой славы в школе Аткарска

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:17:10+03:00

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В Саратовской области сотрудники Следственного комитета продолжают эстафету добрых дел.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, очередное мероприятие было проведено в Аткарске.

Офицеры СУ СКР посетили школу №3 имени Героя Советского Союза Владимира Антонова. В годы Великой Отечественной войны там располагался госпиталь, а позже, в 60-е годы, был организован музей боевой славы. Также в школе есть мемориальная доска, на которой размещены фотографии директора и завучей, а также учащихся, не вернувшихся с поля боя.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Коллектив СУ СКР региона приобрел для музея рамки для множества фотографий участников Великой Отечественной войны, размещенных на мемориальной доске. Сотрудники музея были очень рады такой помощи.

Сейчас в музее боевой славы Владимиру Антонову посвящена экспозиция.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Он родился 28 июня 1909 года на железнодорожной станции Капеллы Аткарского района. В 1931 году экстерном закончил военное пехотное училище, а в 1940 году, после окончания Военной академии имени М. В. Фрунзе был направлен в 1-й отдельный Белостокский мотострелковый полк, дислоцированный в Каунасе. С первых дней Великой Отечественной войны полк, в котором служил Антонов, вел тяжелые оборонительные бои под Каунасом, Полоцком и в Калининской области. После гибели в бою командира полка в августе 1941 года майор Антонов взял управление полка на себя. В 1943 года стрелковая дивизия, которой командовал Владимир Антонов, была переброшена на Донбасс, где в составе 5-й ударной армии участвовала в Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской операциях. Дивизия особенно отличилась при освобождении городов Макеевка и Сталино. Владимиру Семёновичу Антонову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С апреля по май 1945 года дивизия под его командованием принимала участие в Берлинской наступательной операции и при штурме Берлина и с поставленной задачей успешно справилась.

ИСТОЧНИК KP.RU