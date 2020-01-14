В Саратове полностью переделают площадь Кирова

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:53:30+03:00

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Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова разместил 14 января электронный аукцион на проект реконструкции и перепланировку площади Кирова.

Площадь рядом с цирком и Крытым рынком планируется в значительной степени преобразить.

Для начала мэрия предлагает разделить ее на несколько зон – где детям можно поиграть в активные игры, где можно тихо посидеть под навесами от солнца, поиграть в шахматы или прогуляться по маршрутным дорожкам. Асфальт здесь планируется сменить на плитку. При этом требуется провести озеленение и сохранить розарий и установить арт-объекты.

На «разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий муниципального образования Город Саратов - площади им. Кирова С.М.» планируется потратить 4,033 млн рублей. Сбор заявок завершается 22 января. Все работы над проектом должны быть закончены в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU