Самой интеллектуальной в колонии Вольска стала осужденная за мошенничество
Состоялась игра «Что? Где? Когда» для заключенных
Фото УФСИН по Саратовской области
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Заключенные колонии Вольска Саратовской области сразились в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Как сообщает пресс-служба УФСИН региона, за игровым столом оказались шесть женщин, отбывающих сроки в исправительном учреждении.
По итогам игры команда знатоков одержала победу со счетом 8:3. Лучшим игроком признана женщина, которая в настоящее время отбывает наказание за кражу и мошенничество. По ее словам, она любит читать с детства и в колонии часто посещает библиотеку.
ИСТОЧНИК KP.RU