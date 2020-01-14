2020-01-14T11:02:44+03:00
Общество

Самой интеллектуальной в колонии Вольска стала осужденная за мошенничество

Состоялась игра «Что? Где? Когда» для заключенных
Екатерина Семенова
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Фото УФСИН по Саратовской областиФото УФСИН по Саратовской области
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Заключенные колонии Вольска Саратовской области сразились в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Как сообщает пресс-служба УФСИН региона, за игровым столом оказались шесть женщин, отбывающих сроки в исправительном учреждении.

По итогам игры команда знатоков одержала победу со счетом 8:3. Лучшим игроком признана женщина, которая в настоящее время отбывает наказание за кражу и мошенничество. По ее словам, она любит читать с детства и в колонии часто посещает библиотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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