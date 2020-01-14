2020-01-14T10:40:50+03:00
Происшествия

Росгвардия в Хвалынске помогла задержать пьяного лихача

Водитель Ford Focus носился по ночному городу без прав, но с бутылкой
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Хвалынске минувшей ночью сотрудники Росгвардии и Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который создавал угрозу для окружающих.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал о том, что по улице Степана Разина несется автомобиль, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. Водитель Ford Focus игнорировал требования полиции об остановке и попытался уйти от преследования.

Экипаж вневедомственной охраны догнал и блокировал машину лихача. Росгвардейцы вместе с сотрудниками ГИБДД вытащили из иномарки 40-летний водителя. Как и следовало ожидать, он был пьян. При проверке выяснилось, что водительских прав у него нет, потому что он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росгвардия в Хвалынске помогла задержать пьяного лихача
В Саратове снизили число техники на уборке снега
За долги перед дочерью у алиментщика арестовали Nissan
Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более 4,5 млрд рублей в 2019 году
На праздниках у саратовцев пользовались спросом туры в Москву, Казань и теплые страны
В Саратове создали новый пилотажный комплекс для модернизированного «Ночного охотника»
В Саратове мужчина вышел в окно на 4 этаже и разбился
В Саратове угонщик сумел проехать только 30 метров и попал в ДТП
В Балакове мужчина переломал ребра сожительнице за пьянство у соседей
За неделю в Саратовской области зарегистрировано 9 тыс. случаев ОРВИ
ВАЗ врезался в Renault в Саратове. Пострадал ребенок
В Саратове на пожаре погибла 69-летняя женщина
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с такси на Мичурина
Утром в Саратовской области пройдет мелкий снег
Суд в Саратове оштрафовал сломавшую новогоднего оленя девушку
В Энгельсе гостья попросила телефон и сняла с чужого счета 5 тыс. рублей
По факту смерти наркомана на Вишневой организована проверка