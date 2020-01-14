Росгвардия в Хвалынске помогла задержать пьяного лихача

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:40:50+03:00

Водитель Ford Focus носился по ночному городу без прав, но с бутылкой

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В Хвалынске минувшей ночью сотрудники Росгвардии и Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который создавал угрозу для окружающих.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал о том, что по улице Степана Разина несется автомобиль, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. Водитель Ford Focus игнорировал требования полиции об остановке и попытался уйти от преследования.

Экипаж вневедомственной охраны догнал и блокировал машину лихача. Росгвардейцы вместе с сотрудниками ГИБДД вытащили из иномарки 40-летний водителя. Как и следовало ожидать, он был пьян. При проверке выяснилось, что водительских прав у него нет, потому что он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU