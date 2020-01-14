2020-01-14T10:07:38+03:00
Общество

В Саратове снизили число техники на уборке снега

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За минувшие сутки за пределы областного центра вывезено свыше 2,5 тысяч куб. метров снега

Городские улицы во вторник, 14 января, продолжают очищать от выпавшего в воскресенье снега.

Как рассказали в мэрии, на расчистке работают 210 единиц техники и 173 рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой». Проводится обработка дорог, спусков, подъемов пескосоляной смесью и реагентами. Напомним, вчера, 13 января, в городской администрации сообщали о 250 машинах, работающих на вывозе снега.

Уточняется, что особое внимание уделено социально-значимым объектам, подходам к остановкам и пешеходным переходам.

За прошедшие сутки вывезено свыше 2,5 тысяч куб. метров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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