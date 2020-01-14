В Саратове снизили число техники на уборке снега
За минувшие сутки за пределы областного центра вывезено свыше 2,5 тысяч куб. метров снега
Городские улицы во вторник, 14 января, продолжают очищать от выпавшего в воскресенье снега.
Как рассказали в мэрии, на расчистке работают 210 единиц техники и 173 рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой». Проводится обработка дорог, спусков, подъемов пескосоляной смесью и реагентами. Напомним, вчера, 13 января, в городской администрации сообщали о 250 машинах, работающих на вывозе снега.
Уточняется, что особое внимание уделено социально-значимым объектам, подходам к остановкам и пешеходным переходам.
За прошедшие сутки вывезено свыше 2,5 тысяч куб. метров снега.
ИСТОЧНИК KP.RU