2020-01-14T09:22:34+03:00
Общество

В Саратове создали новый пилотажный комплекс для модернизированного «Ночного охотника»

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Пилоты вертолетов Ми-28Н не раз демонстрировали над Саратовом элементы высшего пилотажаПилоты вертолетов Ми-28Н не раз демонстрировали над Саратовом элементы высшего пилотажаФото: Александр Уриевский
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Пилотажный комплекс для модернизированного «Ночного охотника» создан в Саратове

В 2019 году для нужд Минобороны РФ были впервые переданы новейшие боевые вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» с разработанным саратовским АО «КБПА» пилотажным комплексом ПКВ-28.

Как сообщили "КП-Саратов" в региональном минпроме, при модернизации комплекса была применена новая элементная база отечественного производства. Модернизация позволила снизить массу и габариты комплекса, качественно изменила процесс разработки и отладки программного обеспечения, и позволила реализовать все новые разработки предприятия в области алгоритмического обеспечения с учетом опыта, накопленного при разработке пилотажных комплексов и систем автоматического управления вертолетов Ми-38, различных модификаций Ми-8, Ка-52 и др.

Разработчик - АО «КБПА» утверждает, что комплекс обеспечивает новый уровень комфорта и удобства в пилотировании, также в него заложен большой потенциал для дальнейшей модернизации под новые требования заказчика. По итогам государственных испытаний реализованное техническое решение будет предлагаться на вертолеты других моделей.

Контракт Минобороны РФ с производителем вертолетов предусматривает поставку 98 таких машин до 2027 года.

Для зрителей устроили настоящий "фейерверк".

ИСТОЧНИК KP.RU

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