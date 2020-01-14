В Саратове создали новый пилотажный комплекс для модернизированного «Ночного охотника»
Пилотажный комплекс для модернизированного «Ночного охотника» создан в Саратове
В 2019 году для нужд Минобороны РФ были впервые переданы новейшие боевые вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» с разработанным саратовским АО «КБПА» пилотажным комплексом ПКВ-28.
Как сообщили "КП-Саратов" в региональном минпроме, при модернизации комплекса была применена новая элементная база отечественного производства. Модернизация позволила снизить массу и габариты комплекса, качественно изменила процесс разработки и отладки программного обеспечения, и позволила реализовать все новые разработки предприятия в области алгоритмического обеспечения с учетом опыта, накопленного при разработке пилотажных комплексов и систем автоматического управления вертолетов Ми-38, различных модификаций Ми-8, Ка-52 и др.
Разработчик - АО «КБПА» утверждает, что комплекс обеспечивает новый уровень комфорта и удобства в пилотировании, также в него заложен большой потенциал для дальнейшей модернизации под новые требования заказчика. По итогам государственных испытаний реализованное техническое решение будет предлагаться на вертолеты других моделей.
Контракт Минобороны РФ с производителем вертолетов предусматривает поставку 98 таких машин до 2027 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU