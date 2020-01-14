2020-01-14T08:44:57+03:00
Происшествия

В Балакове мужчина переломал ребра сожительнице за пьянство у соседей

Женщина ушла рано утром выпивать
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области под суд попал 41-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

По версии следствия, утром 28 июля мужчина проснулся и понял, что его 37-летняя сожительница отсутствует. Он отправился на поиски и нашел ее у соседей, где она выпивала алкоголь.

Мужчина попытался увести даму домой, по пути он избивал ее руками, ногами, а также попавшимся деревянным бруском. От травм женщина скончалась на месте.

Эксперты выяснили, что причиной смерти стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер, острая дыхательная недостаточность.

На предварительном следствии мужчина признал вину и раскаялся. Он был арестован, а дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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