2020-01-14T07:59:44+03:00
Происшествия

ВАЗ врезался в Renault в Саратове. Пострадал ребенок

Авария произошла на проспекте 50 лет Октября
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова вечером 13 января произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №1 по проспекту 50 лет Октября, в районе путепровода по направлению к «Навигатору».

По предварительной версии, в 20:20 водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением. Машина врезалась в Renault Duster под управлением 45-летнего мужчины.

После аварии пассажирка автомобиля Renault, 2-летняя девочка, была осмотрена медиками и отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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