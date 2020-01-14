В Саратове на пожаре погибла 69-летняя женщина
В Ленинском районе Саратова на пожаре погибла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в поселке Жасминный.
Пожар начался в пятиэтажном доме по улице Майская вечером 13 января. Огонь в квартире на первом этаже заметили соседи.
Известно, что в квартире проживали две женщины — пожилые мать и ее дочь. Тело 69-летней пенсионерки нашли пожарные после тушения. Оно лежало на диване и на нем обнаружены следы термического воздействия. 91-летняя мать находилась в своей постели, ее госпитализировали в подозрением на отравлением продуктами горения.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Следователи СКР не нашли на теле погибшей следов насильственной смерти.
По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания находился около дивана, где погибла дочь.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU