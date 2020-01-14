2020-01-14T07:51:29+03:00
Происшествия

В Саратове на пожаре погибла 69-летняя женщина

Ее 91-летнюю мать удалось спасти
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в поселке Жасминный.

Пожар начался в пятиэтажном доме по улице Майская вечером 13 января. Огонь в квартире на первом этаже заметили соседи.

Известно, что в квартире проживали две женщины — пожилые мать и ее дочь. Тело 69-летней пенсионерки нашли пожарные после тушения. Оно лежало на диване и на нем обнаружены следы термического воздействия. 91-летняя мать находилась в своей постели, ее госпитализировали в подозрением на отравлением продуктами горения.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи СКР не нашли на теле погибшей следов насильственной смерти.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания находился около дивана, где погибла дочь.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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