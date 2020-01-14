В Саратове на пожаре погибла 69-летняя женщина

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:51:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в поселке Жасминный.

Пожар начался в пятиэтажном доме по улице Майская вечером 13 января. Огонь в квартире на первом этаже заметили соседи.

Известно, что в квартире проживали две женщины — пожилые мать и ее дочь. Тело 69-летней пенсионерки нашли пожарные после тушения. Оно лежало на диване и на нем обнаружены следы термического воздействия. 91-летняя мать находилась в своей постели, ее госпитализировали в подозрением на отравлением продуктами горения.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи СКР не нашли на теле погибшей следов насильственной смерти.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания находился около дивана, где погибла дочь.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU