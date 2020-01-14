2020-01-14T08:41:44+03:00
Происшествия

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с такси на Мичурина

Столкнулись «Лада Гранта» и Hyundai Solaris
Екатерина Семенова
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В центре Саратова в аварии пострадали три человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, ДТП случилось на улице Мичурина, напротив дома №85.

По предварительной версии, около 22:30 в понедельник, 13 января, водитель автомобиля «Лада Гранта» нарушил правила проезда перекрестков. Машина врезалась в Hyundai Solaris (такси) под управлением 46-летнего водителя.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

В аварии пострадали три пассажира иномарки — 33-летняя женщина (она была госпитализирована), 44-летний мужчина и 3-летний ребенок (они были отпущены после осмотра медиками).

Обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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