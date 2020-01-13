Суд в Саратове оштрафовал сломавшую новогоднего оленя девушку
Фрунзенский районный суд Саратова постановил оштрафовать 24-летнюю Викторию Баракову, которая 2 января залезла верхом на светодиодную фигуру оленя на проспекте Кирова.
- Гражданка призналась, что из хулиганских побуждений забралась на малую архитектурную форму «Горделивый олень», стоящую на балансе у комитета дорожного хозяйства благоустройства и транспорта администрации Саратова. В результате чего олень повалился на бок и получил повреждения, — напомнили в суде.
Девушка признала вину, ей выписали административный штраф в размере 500 рублей.
Постановление в законную силу пока не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU