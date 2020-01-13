Суд в Саратове оштрафовал сломавшую новогоднего оленя девушку

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:20:42+03:00

Ей предстоит оплатить 500 рублей за мелкое хулиганство и порчу городского имущества

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Фрунзенский районный суд Саратова постановил оштрафовать 24-летнюю Викторию Баракову, которая 2 января залезла верхом на светодиодную фигуру оленя на проспекте Кирова.

- Гражданка призналась, что из хулиганских побуждений забралась на малую архитектурную форму «Горделивый олень», стоящую на балансе у комитета дорожного хозяйства благоустройства и транспорта администрации Саратова. В результате чего олень повалился на бок и получил повреждения, — напомнили в суде.

Девушка признала вину, ей выписали административный штраф в размере 500 рублей.

Постановление в законную силу пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU