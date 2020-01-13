В Энгельсе гостья попросила телефон и сняла с чужого счета пять тыс. рублей
Женщина потратила деньги
Изменить размер текста:
В Энгельсе Саратовской области у 59-летнего мужчины украли деньги с банковской карты.
Кеак сообщили «КП-Саратов» в полиции, по словам заявителя, к преступлению может быть причастна его знакомая.
По словам пострадавшего, гостья попросила ненадолго телефон, а когда ушла, мужчина обнаружил сообщение от банка, что с его счета списано пять тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Задержана 30-летняя жительница Энгельса. Женщина созналась, что действительно через мобильный банк перевела себе указанную сумму, а потом потратила.
ИСТОЧНИК KP.RU