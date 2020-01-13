В Энгельсе гостья попросила телефон и сняла с чужого счета пять тыс. рублей

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:06:35+03:00

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В Энгельсе Саратовской области у 59-летнего мужчины украли деньги с банковской карты.

Кеак сообщили «КП-Саратов» в полиции, по словам заявителя, к преступлению может быть причастна его знакомая.

По словам пострадавшего, гостья попросила ненадолго телефон, а когда ушла, мужчина обнаружил сообщение от банка, что с его счета списано пять тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Задержана 30-летняя жительница Энгельса. Женщина созналась, что действительно через мобильный банк перевела себе указанную сумму, а потом потратила.

ИСТОЧНИК KP.RU