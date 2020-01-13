По факту смерти наркомана на Вишневой организована проверка

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:00:19+03:00

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Следователи Ленинского района Саратова организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины.

- Обстоятельства и причина смерти устанавливается, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

На месте сейчас работают следователи, проводится осмотр.

Напомним, скончавшегося, по предварительным данным, после употребления героина мужчину обнаружили на Вишневой, 4. Еще двое его товарищей были госпитализированы «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU