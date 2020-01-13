2020-01-13T15:55:01+03:00
Общество

Панков улучшил позиции в рейтинге полезности депутатов, Алимова — провалилась

Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Опубликован восьмой интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Исследования проводились с сентября по декабрь 2019 года.

Данный рейтинг составляется на основе результатов, полученных исходя из голосования на сайте портала. Также учитывается индекс активности депутатов в Госдуме, индекс медийности, индекс работы в регионе. Традиционно из рейтинга были исключены председатель Госдумы и лидеры думских фракций. Эксперты считают, что они находятся не в равных условиях по сравнению с другими парламентариями.

Значительно улучшил свои позиции в рейтинге депутат Николай Панков. Он занимает 33 место, что на четыре пункта выше по сравнению с результатами исследования за июль 2019 года. У него продолжает расти индекс полезности (с 44,41 до 44,48), индекс цитируемости (с 20,4 до 20,51), оценка экспертов (с 18,1 до 18,5).

Депутат Госдумы Ольга Баталина занимает 27 строчку рейтинга. Правда, при этом за полгода значительно снизился показатель ее активности в федеральном парламенте (с 4,35 до 2,9).

Другие депутаты от Саратовской области по-прежнему не входят в первую сотню рейтинга. Из них только Евгений Примаков удерживает 109 место, его коэффициент полезности изменился незначительно (с 29,89 до 29,65). Остальные за полгода значительно «просели» в рейтинге.

Так, утратил позиции Глеб Хор, за полгода он переместился с 137 до 148 место, его рейтинг полезности составляет 26,22.

Василий Максимов со 176 переместился на 196 место (с рейтингом 24,13), а Татьяна Касаева — с 177-го на 202 место (с рейтингом 23,85).

Самый низкий индекс полезности среди саратовских депутатов Госдумы по-прежнему у единственного представителя КПРФ Ольги Алимовой — 21,64. С таким результатом она расположилась на 269 месте, потеряв 10 позиций в рейтинге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд в Саратове оштрафовал сломавшую новогоднего оленя девушку
В Энгельсе гостья попросила телефон и сняла с чужого счета пять тыс. рублей
По факту смерти наркомана на Вишневой организована проверка
Панков улучшил позиции в рейтинге полезности депутатов, Алимова — провалилась
Началась запись на выплату компенсаций обманутым дольщикам ЖСК «Капитель-2002» и «Строительные системы» в Саратове
В Саратове мужчина погиб после употребления героина в компании
На Трофимовском мосту начались буровые работы
На одного из браконьеров под Саратовом возбудили уголовное дело
Задержаны трое жителей Заводского района, промышлявшие кражами из авто
Мужчина с женщиной обольстили пьяную посетительницу кафе и сняли с нее золото
Владельцы ТЦ «Рубин» продолжают судиться с бизнес-партнерами
Два человека погибли после ДТП под Балаковом
Проект Володина поможет отремонтировать тротуары у спортсооружений, театров, музеев и храмов
Под Саратовом браконьеры бросили мертвых косуль и живую собаку
В Саратове мужчина за один день растлил двух детей
Губернатор Радаев на выходные улетит в Берлин
Отменены рейсы из Саратова в Дубай
В Саратове выявляют незаконные вывески
В Солнечном-2, Заводском и Волжском районах отключили отопление
В Саратове трех щенков выбросили в мусорный контейнер в завязанном мешке
Президентская академия стала площадкой для проведения Всероссийской олимпиады школьников
Журналисты «КП-Саратов» получили награду от Саратовской областной думы
В январе руководитель СУ СКР по Саратовской области проведет прием граждан