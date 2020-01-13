Панков улучшил позиции в рейтинге полезности депутатов, Алимова — провалилась

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:55:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Опубликован восьмой интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Исследования проводились с сентября по декабрь 2019 года.

Данный рейтинг составляется на основе результатов, полученных исходя из голосования на сайте портала. Также учитывается индекс активности депутатов в Госдуме, индекс медийности, индекс работы в регионе. Традиционно из рейтинга были исключены председатель Госдумы и лидеры думских фракций. Эксперты считают, что они находятся не в равных условиях по сравнению с другими парламентариями.

Значительно улучшил свои позиции в рейтинге депутат Николай Панков. Он занимает 33 место, что на четыре пункта выше по сравнению с результатами исследования за июль 2019 года. У него продолжает расти индекс полезности (с 44,41 до 44,48), индекс цитируемости (с 20,4 до 20,51), оценка экспертов (с 18,1 до 18,5).

Депутат Госдумы Ольга Баталина занимает 27 строчку рейтинга. Правда, при этом за полгода значительно снизился показатель ее активности в федеральном парламенте (с 4,35 до 2,9).

Другие депутаты от Саратовской области по-прежнему не входят в первую сотню рейтинга. Из них только Евгений Примаков удерживает 109 место, его коэффициент полезности изменился незначительно (с 29,89 до 29,65). Остальные за полгода значительно «просели» в рейтинге.

Так, утратил позиции Глеб Хор, за полгода он переместился с 137 до 148 место, его рейтинг полезности составляет 26,22.

Василий Максимов со 176 переместился на 196 место (с рейтингом 24,13), а Татьяна Касаева — с 177-го на 202 место (с рейтингом 23,85).

Самый низкий индекс полезности среди саратовских депутатов Госдумы по-прежнему у единственного представителя КПРФ Ольги Алимовой — 21,64. С таким результатом она расположилась на 269 месте, потеряв 10 позиций в рейтинге.

ИСТОЧНИК KP.RU