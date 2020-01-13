Началась запись на выплату компенсаций обманутым дольщикам ЖСК «Капитель-2002» и «Строительные системы» в Саратове

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:06:44+03:00

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Покупавшие квартиры в недостроенных домах ЖСК «Капитель-2002» (жилая застройка в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, 3-й Дегтярный проезд, 4-й Волжский проезд) и ЖК «Строительные системы» (улица Ново-Астраханская, 38; площадь Орджоникидзе, 1, Блок-секция А) в Саратове могут записаться на получение компенсационных выплат.

Это стало возможно после решения третьего Наблюдательного совета Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Всего по итогам работы третьего Наблюдательного совета было признано целесообразным завершить строительство 31 дома в десяти субъектах страны, после сдачи домов в эксплуатацию ключи от квартир получат более 4,4 тыс. дольщиков. По другим 92 домам в девяти субъектах страны члены Наблюдательного совета Фонда утвердили, что целесообразно выплатить дольщикам денежные компенсации, в правах будут восстановлены более 3,6 тыс. граждан.

Напомним, в свое время решение по ЖСК «Капитель-2002» было отложено из большого числа фальшивых обманутых дольщиков там и необходимостью вычистить их реестр.

Спикер ГД Вячеслав Володин ранее по поводу этого ЖСК заявил: «Жуликов много вокруг!»

ИСТОЧНИК KP.RU