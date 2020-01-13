На одного из браконьеров под Саратовом возбудили уголовное дело

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:02:21+03:00

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

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На одного из браконьеров, убивших косуль в Саратовском районе, возбуждено уголовное дело.

- Сообщение об обнаружении в салоне авто двух туш косуль, охотничьего ружья и патронов к нему поступило от представителей охотхозяйства в МО МВД России «Саратовский» 11 января, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Во время полицейской проверки установлена причастность 47-летнего жителя села Поповка к отстрелу животных.

Он признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU