На одного из браконьеров под Саратовом возбудили уголовное дело
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
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На одного из браконьеров, убивших косуль в Саратовском районе, возбуждено уголовное дело.
- Сообщение об обнаружении в салоне авто двух туш косуль, охотничьего ружья и патронов к нему поступило от представителей охотхозяйства в МО МВД России «Саратовский» 11 января, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Во время полицейской проверки установлена причастность 47-летнего жителя села Поповка к отстрелу животных.
Он признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU