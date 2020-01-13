Задержаны трое жителей Заводского района, промышлявшие кражами из авто

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:32:02+03:00

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В Саратове задержаны трое граждан, подозреваемых в кражах из автомобилей.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, все трое — жители Заводского района.

По версии следствия, мужчины вскрыли салон автомобиля Toyota Land Cruiser с помощью электронного устройства. Из внедорожника они вынесли 5 тыс. рублей.

Родственник владельца авто попытался остановить злоумышленников, но те уехали на своей машине. Однако полиции удалось их задержать. Оказалось, что все трое ранее неоднократно судимы. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды их преступлений, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU