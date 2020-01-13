2020-01-13T15:31:28+03:00
Происшествия

Мужчина с женщиной обольстили пьяную посетительницу кафе и сняли с нее золото

Перебрав с алкоголем, женщина приклонила голову на плечо новому знакомому и осталась без кулона и сережек
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове полиция вычислила и задержала 37-летнего мужчину и его 32-летнюю подельницу по подозрению в краже золотых украшений.

Как сообщили в ГУВД Саратова, в одном из кафе областного центра к 54-летней местной жительнице за столик подсела пара — мужчина и женщина. Они познакомились и продолжили вместе выпивать.

- Перебрав с алкоголем, дама преклонила голову на плечо новому знакомому, а когда пришла в себя, обнаружила пропажу золотых сережек и браслета с кулоном. Сумма ущерба составила 21,5 тыс. рублей. В полицию женщина обратилась лишь на пятый день после происшествия, — рассказали в ГУВД.

В рамках уголовного дела о краже задержаны подозреваемые, мужчина оказался ранее многократно судим за разбои, угоны и кражу. Золото у них не нашли — они успели сдать его в ломбард, а полученные деньги потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд в Саратове оштрафовал сломавшую новогоднего оленя девушку
В Энгельсе гостья попросила телефон и сняла с чужого счета пять тыс. рублей
По факту смерти наркомана на Вишневой организована проверка
Панков улучшил позиции в рейтинге полезности депутатов, Алимова — провалилась
Началась запись на выплату компенсаций обманутым дольщикам ЖСК «Капитель-2002» и «Строительные системы» в Саратове
В Саратове мужчина погиб после употребления героина в компании
На Трофимовском мосту начались буровые работы
На одного из браконьеров под Саратовом возбудили уголовное дело
Задержаны трое жителей Заводского района, промышлявшие кражами из авто
Мужчина с женщиной обольстили пьяную посетительницу кафе и сняли с нее золото
Владельцы ТЦ «Рубин» продолжают судиться с бизнес-партнерами
Два человека погибли после ДТП под Балаковом
Проект Володина поможет отремонтировать тротуары у спортсооружений, театров, музеев и храмов
Под Саратовом браконьеры бросили мертвых косуль и живую собаку
В Саратове мужчина за один день растлил двух детей
Губернатор Радаев на выходные улетит в Берлин
Отменены рейсы из Саратова в Дубай
В Саратове выявляют незаконные вывески
В Солнечном-2, Заводском и Волжском районах отключили отопление
В Саратове трех щенков выбросили в мусорный контейнер в завязанном мешке
Президентская академия стала площадкой для проведения Всероссийской олимпиады школьников
Журналисты «КП-Саратов» получили награду от Саратовской областной думы
В январе руководитель СУ СКР по Саратовской области проведет прием граждан