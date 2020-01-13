Мужчина с женщиной обольстили пьяную посетительницу кафе и сняли с нее золото

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:31:28+03:00

Перебрав с алкоголем, женщина приклонила голову на плечо новому знакомому и осталась без кулона и сережек

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В Саратове полиция вычислила и задержала 37-летнего мужчину и его 32-летнюю подельницу по подозрению в краже золотых украшений.

Как сообщили в ГУВД Саратова, в одном из кафе областного центра к 54-летней местной жительнице за столик подсела пара — мужчина и женщина. Они познакомились и продолжили вместе выпивать.

- Перебрав с алкоголем, дама преклонила голову на плечо новому знакомому, а когда пришла в себя, обнаружила пропажу золотых сережек и браслета с кулоном. Сумма ущерба составила 21,5 тыс. рублей. В полицию женщина обратилась лишь на пятый день после происшествия, — рассказали в ГУВД.

В рамках уголовного дела о краже задержаны подозреваемые, мужчина оказался ранее многократно судим за разбои, угоны и кражу. Золото у них не нашли — они успели сдать его в ломбард, а полученные деньги потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU