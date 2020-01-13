Два человека погибли после ДТП под Балаковом
Смертельное столкновение произошло днем 13 января
Фото областной ГИБДД
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Грузовая «Газель» с термобудкой и ВАЗ-2114 столкнулись в Балаковском районе на дороге Пугачев — Балаково.
Как сообщили в региональной ГИБДД, ДТП случилось около 14:30 в районе села Сухой Отрог.
ВАЗ, за рулем которого находилась женщина, врезался в «Газель NEXT».
Фото областной ГИБДД
От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Обоим на вид около 30–35 лет, личности устанавливаются.
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UPD Личности погибших установлены. Мужчине было 42 года, женщине, которая управляла автомобилем - 36 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU