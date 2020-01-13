2020-01-13T14:34:28+03:00
Общество

Проект Володина поможет отремонтировать тротуары у спортсооружений, театров, музеев и храмов

Екатерина Семенова
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Тротуары и пешеходные зоны рядом со многими спортивными сооружениями, музеями, театрами, дворцами культуры и храмами нуждаются в ремонте. Об этом шла речь на встрече руководителей учреждений и представителями духовенства с депутатом Государственной думы Николаем Панковым, курирующим данный благотворительный проект по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Мониторинг состояния тротуаров в Саратове начался в конце декабря. В нем уже принимают участие учителя, врачи, сотрудники библиотек, музыкальных школ, воспитатели детских садов, родители учеников и дошкольников, активные жители. Проект Вячеслава Володина поможет привести в порядок, в первую очередь, тротуары у социально важных объектов: школ, больниц, детских садов, храмов и так далее.

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Руководитель дирекции физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений Дмитрий Ушаков рассказал, что далеко не ко всем стадионам, бассейнам и ФОКам Саратова сейчас имеются обустроенные подходы.

- Один из примеров — стадион «Авангард». Он недавно реконструирован, там работают секции по футболу, легкой атлетике, проводятся занятия по общефизической подготовке. Занимаются и молодежь, и старшее поколение, в том числе местные жители. А тротуаров практически нет. От остановок общественного транспорта и жилых домов люди добираются по тропинкам и даже по проезжей части, а это не только неудобно, но и опасно. Хорошо, что появился такой проект, полезный для людей. Сотрудники всех наших спортсооружений внесут в него свои предложения, — отметил Дмитрий Ушаков.

Директор областной специальной библиотеки для слепых Ольга Новикова предложила учесть потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Считаю, если будет ремонтироваться тротуар к нашей библиотеке, то нужно использовать тактильную плитку, чтобы читатели могли самостоятельно дойти до учреждения, — сказала она.

По словам Николая Панкова, жители горячо откликнулись на этот проект Вячеслава Володина и уже сообщили о сотнях проблемных тротуаров, в том числе на горячую линию депутата в социальных сетях.

- Много обращений касается спортивных сооружений и учреждений культуры. Например, подходов к стадиону «Спартак», ледовому дворцу спорта «Кристалл», к кинотеатрам, некоторым храмам, как на окраинах, так и в центре города. Это поможет составить перечень тротуаров, которые нужно ремонтировать в первую очередь. Подчеркну, определять адреса ремонта будет не власть, а именно жители, общественность. Конечно, должен быть выполнен ряд условий. Это должны быть тротуары, ведущие к объектам, необходимым для людей. При этом коммуникации там должны быть в хорошем состоянии, чтобы потом не пришлось вскрывать новый асфальт.

Общественные советы помогут контролировать и качество ремонта. Спикер уже помог найти средства на первый этап реализации проекта, и нужно быть готовыми приступить к работам, как только позволят погодные условия. Качество городской среды сейчас выходит на первый план. Многие проекты Володина направлены на то, чтобы, выйдя из театра, школы, со стадиона, люди видели обустроенную пешеходную зону, улицу, красивый парк. Ваша активность, ваши предложения помогут сделать наш город комфортней и безопасней, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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