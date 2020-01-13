Под Саратовом браконьеры бросили мертвых косуль и живую собаку
В Саратовском районе 11 января задержали предполагаемых браконьеров.
- Во время рейда инспекторы комитета охотничьего хозяйства заметили в полях УАЗ. Водитель отказался останавливаться и рванул в сторону села Сбродовка, — сообщили «КП-Саратов» в региональном комитете.
После брошенную машину нашли во дворе одного из частных домов, а четверо граждан, что были внутри, сбежали.
В кузове авто инспекторы нашли туши двух самцов косули. Охота на них закрылась 31 декабря. Примечательно, что злоумышленники оставили в машине не только добычу, но и живую охотничью собаку.
Вскоре двое браконьеров были задержаны в соседней Поповке, где живет хозяин машины. Второй участник охоты оказался военнослужащим полигона Широкий Карамыш, где и убили косуль.
Полиция организовала проверку, хозяин УАЗа признался в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU