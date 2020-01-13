В Саратове мужчина за один день растлил двух детей

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:36:39+03:00

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В Кировском районе Саратова будут судить 44-летнего мужчину по обвинению в растлении детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданина обвиняют в развратных действиях и иных действиях сексуального характера по отношению к малолетним.

По версии следствия, утром 7 января мужчина заметил на 1-м Топольчанском проезде 15-летнюю девочку. Он обогнал ее и совершил развратные действия. В тот же день он увидел девятилетнюю девочку на улице Еремина и также совершил сексуальные действия без применения насилия.

Полиция сумела оперативно задержать злоумышленника по приметам. Обе пострадавшие его опознали.

Несмотря на то, что мужчина не признал вину, он был арестован. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU