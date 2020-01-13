Губернатор Радаев на выходные улетит в Берлин

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:37:36+03:00

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Губернатор Саратовской области возглавит региональную делегацию, которая отправится в Берлин на международную торговую выставку «Зеленая Неделя 2020».

Из Саратова туда отправятся представители аграрной науки, руководители и специалисты сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств региона.

На 85-ю торговую выставку пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства, которая продлится с 17 по 26 января, из России направляются делегации 22 регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU