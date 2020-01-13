В Саратове выявляют незаконные вывески

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:58:52+03:00

С декабря тех предпринимателей, которые не соблюдают дизайн-код, могут привлечь к административному воздействию

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Сегодня, 13 января, чиновники администрации Саратова по поручению главы города организовали рейд по выявлению фактов несоответствия вывесок торговых помещений Правилам благоустройства.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, этот документ приняли еще в 2018 году. До июня 2019 предпринимателям дали возможность добровольно заменить рекламные конструкции, но некоторые этого так и не сделали.

Также в конце минувшего года мэр Саратова Михаил Исаев провел встречи с бизнесменами из каждого района города. На мероприятиях говорилось о дизайн-коде. С декабря вступили в силу изменения, позволяющие административно наказывать владельцев и арендаторов помещений, которые не соблюдают правила.

Как отметили в мэрии, яркий пример нарушений — торговые помещения на Чернышевского, 88. Там слишком большие вывески, запрещенные новыми Правилами баннеры. Также нарушения нашлись и на улице Московская.

Фото пресс-службы мэрии

- После замеров и установления юридического лица в первый раз предпринимателю вынесут предупреждение. Чтобы заменить вывеску у него будет месяц — полтора. Если за это время ничего не изменится, мы повторно составляем акт и направляем в административную комиссию, — рассказал начальник управления муниципального контроля администрации Саратова Андрей Марусов.

Когда комиссия вынесет решение, будет наложен штраф — от 5 до 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU