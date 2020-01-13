В Саратове выявляют незаконные вывески
Сегодня, 13 января, чиновники администрации Саратова по поручению главы города организовали рейд по выявлению фактов несоответствия вывесок торговых помещений Правилам благоустройства.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, этот документ приняли еще в 2018 году. До июня 2019 предпринимателям дали возможность добровольно заменить рекламные конструкции, но некоторые этого так и не сделали.
Также в конце минувшего года мэр Саратова Михаил Исаев провел встречи с бизнесменами из каждого района города. На мероприятиях говорилось о дизайн-коде. С декабря вступили в силу изменения, позволяющие административно наказывать владельцев и арендаторов помещений, которые не соблюдают правила.
Как отметили в мэрии, яркий пример нарушений — торговые помещения на Чернышевского, 88. Там слишком большие вывески, запрещенные новыми Правилами баннеры. Также нарушения нашлись и на улице Московская.
Фото пресс-службы мэрии
- После замеров и установления юридического лица в первый раз предпринимателю вынесут предупреждение. Чтобы заменить вывеску у него будет месяц — полтора. Если за это время ничего не изменится, мы повторно составляем акт и направляем в административную комиссию, — рассказал начальник управления муниципального контроля администрации Саратова Андрей Марусов.
Когда комиссия вынесет решение, будет наложен штраф — от 5 до 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU