2020-01-13T12:39:04+03:00
Общество

В Солнечном-2, Заводском и Волжском районах отключили отопление

Жители улицы Орджоникидзе и Киевского проезда пробудут без тепла до завтрашнего дня
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 13 января, в трех районах Саратова отключили отопление.

Так, из-за аварии на Мысникова, 3 остановлена подача теплоресурса в некоторые дома по улицам Батавина, Зыбина и Мысникова. Об этом сообщает портал teplo.energy.

Также отопления из-за ремонта нет в Волжском районе — на Малой Горной, 33/39 и 41/45.

Тепло придет к жителям ориентировочно в 17:00.

Отключение произошло и в Заводском районе. С 12:00 Саратовский филиал «Т Плюс» ведет ремонт на улице Орджоникидзе/Киевском проезде. Из-за этого тепла нет в домах на улицах Орджоникидзе и Киевский проезд, 3. Такая ситуация продлится ориентировочно до 12:00 завтрашнего дня, 14 января.

Энергетики просят саратовцев соблюдать безопасность вблизи объекта и планировать свой маршрут с учетом работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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