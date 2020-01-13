Журналисты «КП-Саратов» получили награду от Саратовской областной думы

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:08:00+03:00

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В Саратовской областной думе наградили журналистов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», были подведены итоги конкурса работ на лучшее освещение деятельности областной думы.

- Результаты конкурса говорят о многом. Все больше и больше участников конкурса СМИ, который ежегодно проводит областная дума. Трое суток шагать, трое суток не спать ради несколько строчек в газете, — процитировал «Песню журналистов» председатель облдумы Александр Романов.

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Первое место среди областных печатных СМИ заняла обозреватель газеты «Регион 64» Наталья Черных. Второе — у коллектива «КП-Саратов». Третье место досталось корреспонденту «Саратовской областной газеты» Елене Поздеевой.

ИСТОЧНИК KP.RU