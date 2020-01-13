В январе руководитель СУ СКР по Саратовской области проведет прием граждан

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:33:14+03:00

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В январе 2020 года и. о. руководителя СУ СКР по Саратовской области полковник юстиции Дмитрий Петряйкин проведет личный прием граждан с выездом в районы региона.

- Вопросы встреч с гражданами будут касаться расследования уголовных дел, доследственных проверок, а также иного, отнесенного к компетенции СК, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного СУ СКР.

Так, в Саратове прием пройдет с 11 до 13 часов 15 января в аппарате следственного управления на Григорьева, 30.

В Энгельсе — 22 января в следственном отделе по улице Красноармейская, 16 с 11 до 13 часов.

В Базарно-Карабулакском межрайонном следственном отделе прием запланирован на 29 января по адресу: поселок Базарный Карабулак, улица Некрасова, 39.

Чтобы записаться на прием к Петряйкину, нужно с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) позвонить по номерам 8 (8452) 28-38-46 и 8 (8452) 74-14-72.

В Энгельсском следственном отделе — 8 (8453) 55-88-00, Базарно-Карабулкаском — 8 (84591) 2-20-00.

На личном приеме надо взять с собой паспорт, а также рекомендуется иметь письменное изложение с доводами для полного и оперативного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU