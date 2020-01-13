2020-01-13T11:31:09+03:00
Общество

В Балашове решается судьба местного телевидения

После закрытия телеканала видеоконтент остается только в интернете
Екатерина Семенова
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Директор ИА «Балашов» Роман Логинов прокомментировал ситуацию с местным телевидением.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что телеканал ликвидируется из-за введения России цифрового телевидения.

- С 15 октября новостные репортажи и телепроекты, производимые балашовским телевидением, выходят в свет и размещаются на сайте balashov-tv.ru, зарегистрированном в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также в социальных сетях, — отметил Роман Логинов.

Он сообщил, что после перехода на цифровое вещание были проанализированы переспективы развития телеканала. Юридическое лицо было ликвидировано по решению учредителя.

- Формат и статус производителя телевизионного контента будут определены позднее. До этого момента телекомпания продолжит наращивать дополнительную аудиторию в Интернете, в соцсетях, на YouTube и сайте, — отметил Роман Логинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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