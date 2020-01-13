В Хвалынске пенсионер вывел из горящего дома сожительницу с ребенком, а сам погиб

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:29:20+03:00

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В Хвалынске на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась утром 13 января.

В Хвалынске загорелся частный дом, где проживали 65-летний мужчина и 57-летняя женщина с 12-летним внуком.

Установлено, что при задымлении пенсионер вывел из дома мальчика, потом помог сожительнице выбраться через окно, а сам попытался потушить огонь. Однако не сумел, его тело нашли пожарные на пепелище.

Ребенок не пострадал, женщине потребовалась помощь медиков из-за стресса.

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета в мусорном ведре. Огонь охватил коридор, а затем и весь дом.

Проводится экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU