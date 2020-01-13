Саратовцу предъявлено обвинение в убийстве полицейского Михаила Гадеева

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:56:35+03:00

Он не признает вину и отказывается от дачи показаний

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В Заводском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела о нападении на полицейских, в результате которого погиб лейтенант Михаил Гадеев.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и покушении на сбыт наркотиков предъявлено 32-летнему мужчине. Его 40-летнего сообщника обвиняют только по второй статье.

Напомним, по версии следствия, вечером 21 декабря на Киевском проезде наряд полиции остановил двух мужчин по подозрению в распространении наркотиков. 32-летний выстрелил в Михаила Гадеева. Злоумышленника удалось задержать, а полицейский скончался в больнице через несколько часов. Причиной смерти стала потеря крови и повреждение левого легкого.

32-летний мужчина отказался от дачи показаний и вину не признает. Второй обвиняемый признался в покушении на распространение наркотиков. Оба арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU