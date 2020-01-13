Девять ученых из четырех саратовских вузов получили гранты президента РФ

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:28:33+03:00

Кандидаты наук получат по 600 тыс. рублей, а доктора — по миллиону

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Гранты президента России получили девять молодых ученых из Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, это шесть кандидатов наук и три доктора наук из четырех вузов: СНИГУ, СГТУ, СГАУ, СГМУ.

Сумма грантов составляет 600 тыс. рублей для кандидатов и 1 млн рублей — для докторов наук. Средства выделяются на два года для проведения исследований по заявленным темам.

Всего в 2019 году на 460 грантов гранты претендовал 1 661 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU