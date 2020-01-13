В центре Саратова пьяный мужчина обматерил полицейского
Суд оштрафовал злоумышленника за это
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В Волжском районе Саратова осудили 42-летнего местного жителя. Его признали виновным в публичном оскорблении полицейского при исполнении.
- Пьяный мужчина 17 декабря у дома №98 по улице Челюскинцев привлек своим поведением внимание правоохранителей. Те подошли к нему, и он стал материть одного из сотрудников ППСП в присутствии посторонних, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Суд приговорил злоумышленника к штрафу 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU