В центре Саратова пьяный мужчина обматерил полицейского

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:18:20+03:00

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В Волжском районе Саратова осудили 42-летнего местного жителя. Его признали виновным в публичном оскорблении полицейского при исполнении.

- Пьяный мужчина 17 декабря у дома №98 по улице Челюскинцев привлек своим поведением внимание правоохранителей. Те подошли к нему, и он стал материть одного из сотрудников ППСП в присутствии посторонних, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Суд приговорил злоумышленника к штрафу 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU