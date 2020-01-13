В Саратове парень убил обидчика по пути за алкоголем

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:01:25+03:00

Суд отправил его в колонию на восемь лет

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В Саратове осудили 24-летнего парня за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал ранее не знакомый 58-летний мужчина.

Суд установил, что 28 июля двое парней распивали алкоголь в увеселительном заведении. К ним присоединился третий — 58-летний мужчина, а потом и четвертый — 24-летний подсудимый.

Между новыми собутыльниками разгорелся спор по пути за алкоголем. Молодой человек зашел в дом на 3-й Беговой улице, где намеревался взять спиртное, а компания осталась ждать его на улице. 58-летний мужчина заявил, что готов отомстить обидчику, однако тот, когда вернулся, первым пошел в наступление и дважды ударил оппонента по голове.

После этого 24-летний парень убежал, а пострадавший скончался в больнице через несколько дней.

Полиции потребовалось время, чтобы найти подозреваемого, он был объявлен в федеральный розыск.

Суд отправил злоумышленника на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU