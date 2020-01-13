2020-01-13T09:43:04+03:00
Общество

Снег с улиц Саратова убирают 212 машин и 198 рабочих

С начала зимы вывезено около 44 тыс. кубометров
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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Улицы Саратова сегодня, 13 января, убирают 212 машин и 198 рабочих.

- Особое внимание сотрудники МБУ «Дорстрой» и «Служба благоустройства города» уделяют спускам, подъемам и путепроводам, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также дороги и тротуары посыпают песко-соляной смесью и реагентами. Так, за прошедшие сутки было израсходовано 190 тонн противогололедных материалов.

Всего с начала зимы из Саратова вывезли около 44 тыс. кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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